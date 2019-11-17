ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize soru ve cevapları yayımlandı mı?

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları bugün sona erdi. Sınava katılan binlerce öğrenci sınavların ardından ATA AÖF vize sonuçları hakkında bilgi edinmek istiyor. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredini notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, ATA AÖF vize soru ve cevapları yayımlandı mı?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF VİZE SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize soruları ve cevapları erişime açılmadı.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

2019-2020 ATA AÖF vize sınavı 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Final sınavı 28-29 Aralık'ta, bütünleme sınavı ise 01-02 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

SINAV HAKKINDA

ATA AÖF'te Tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.