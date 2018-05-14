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ATA AÖF Vize Sınav Soru ve Cevapları Yayımlandı

Atatürk Üniversitesi'nden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav soru ve cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

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ATA AÖF Vize Sınav Soru ve Cevapları Yayımlandı

Atatürk Üniversitesi'nden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav soru ve cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:19
ATA AÖF Vize Sınav Soru ve Cevapları Yayımlandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav soru ve cevapları erişime açıldı.

ATA AÖF tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav soru ve cevapları kılavuzunun erişime açıldığı belirtildi. 

Duyuru u şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme,  gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.  

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav Soru ve Cevaplarına Erişim Kılavuzu için tıklayın

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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