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ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Atatürk Üniversitesi (ATA) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2019-2020 Ara Sınavları 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti. ATA AÖF güz dönemi sınavı soruları ve cevapları açıköğretimlilerle paylaşıldı. Şimdi gözler sonuç tarihinde. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi sonuçlar için açıklamada bulundu mu?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Atatürk Üniversitesi (ATA) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2019-2020 Ara Sınavları 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti. ATA AÖF güz dönemi sınavı soruları ve cevapları açıköğretimlilerle paylaşıldı. Şimdi gözler sonuç tarihinde. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi sonuçlar için açıklamada bulundu mu?

21 Kasım 2019 Perşembe 10:15
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?
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ATA AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının yayımlandığı duyurusu ardından sonuç tarihi için araştırmalar hız kazandı. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı netlerini hesaplayan açıköğretimliler, kesin sonuçlar için duyuru bekliyor. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair bir duyuru yayımlanmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığın sonuçların 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

SORU VE CEVAP DUYURUSU

Ara Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Değerli Öğrencilerimiz,
Ara Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.
Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.
Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 20 Kasım 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

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