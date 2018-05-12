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ATA-AÖF Final Sınavı Kaç Dakika Sürecek? Sonuçlar Ne Zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bugün başladı. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlayacak? Sınavlar kaç dakika sürecek? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ATA-AÖF Final Sınavı Kaç Dakika Sürecek? Sonuçlar Ne Zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bugün başladı. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlayacak? Sınavlar kaç dakika sürecek? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:42
ATA-AÖF Final Sınavı Kaç Dakika Sürecek? Sonuçlar Ne Zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 12 ile 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yükseköğrenimlerini açıktan yapan adayların gireceği ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım sona erdi. Sınavlar bugün ve yarın yapılacak. Kritik günün gelmesi ile birlikte öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı sardı. Sabah erken saatlerde sınav merkezlerine giden vatandaşlar, sınav saatini beklemeye başladı.

SINAVLAR KAÇTA BAŞLIYOR , KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Atatürk Üniversitesi tarafından Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek final sınavları, 12 Mayıs Cumartesi ve 13 Mayıs Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Her iki gün de 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlarda ter dökecek.

ATA AÖF 2018 YILI SINAV VE MEZUNİYET TAKVİMİ

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında net tarih yok. Sonuçlarn 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

SINAV SONRASI SORULAR KPSSCAFE'DE

Sınavlar sona erdikten sonra soruları diğer adaylarla tartışmak için Kpsscafe'yi ziyaret edin.

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