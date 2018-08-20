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AÖF'de Kitaplar Dijitalleşti Peki Ya Harç Ücretleri Düşecek Mi?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kitaplarını dijitale aktararak basılı ders kitabı dönemini kapatıp dijital kitap dönemine geçti. Bu gelişmeyi KPSS CAFE olarak okurlarımıza aktarmıştık. Bu haberimize birçok okurumuz peki ya harç ücretleri düşecek mi şeklinde yorumlar yapmıştı.

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AÖF'de Kitaplar Dijitalleşti Peki Ya Harç Ücretleri Düşecek Mi?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kitaplarını dijitale aktararak basılı ders kitabı dönemini kapatıp dijital kitap dönemine geçti. Bu gelişmeyi KPSS CAFE olarak okurlarımıza aktarmıştık. Bu haberimize birçok okurumuz peki ya harç ücretleri düşecek mi şeklinde yorumlar yapmıştı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:19
AÖF'de Kitaplar Dijitalleşti Peki Ya Harç Ücretleri Düşecek Mi?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kitaplarını dijitale aktararak basılı ders kitabı dönemini kapatıp dijital kitap dönemine geçti. Bu gelişmeyi KPSS CAFE olarak okurlarımıza aktarmıştık. Bu haberimize birçok okurumuz peki ya harç ücretleri düşecek mi şeklinde yorumlar yapmıştı. 

KPSS Cafe olarak Açık Öğretim Fakültesi Antalya Mevlana Bürosu Müdürü Orhan Kaya'ya ulaştık ve harç ücretlerinin akibetini sorduk. Basılı kitap uygulamasının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kaleminin ortadan kaldırıldığını ifade eden Orhan Kaya şunları söyledi; 

 "Uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarımızın sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla kitaplarımız öğrencilerimize dijital ortamda sunulacak. Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine 'pdf', 'html5', 'e-pub', 'mobi' gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabilecek. Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacak" açıklamasında bulundu.

Binlerce öğrencinin örgün eğitim yerine tercih ettiği Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) programlarında radikal bir karar alındı. Kağıt ve baskı maliyetlerindeki artış ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencileri ve bağlı kurumların bütçeesini korumak amacıyla bu yıl ders kitaplarının baskısına son verildi. AÖF Öğrencilerine basılı kitap vermek yerine 'Anadolum e-Kampüs Sistemi' aracılığıyla dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerini kullanılacak. Bu kararla her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zarar da en aza indirilecek.

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ DÜŞTÜ!

Dijital kitap kararının öğrencilere bir başka yansıması da her dönem alınan harç ücretleri olacak. Geçen dönem 275 lira olan harç ücreti, basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 lira hesaplanırken, kitap baskısına son verilmesi ve dijital kitap devrine geçilmesiyle 225 liraya düştü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 20.08.2018 20:06
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aöf kitaplar dijitalleşti peki ya harç ücretleri düşecek mi
Yorumlar
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Ibrahim 4 saat önce

Harç ücreti yatırma kayıt yenileme tarihleri tam olarak ne zaman bilgi verme şansınız var mi lütfen

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Yakamoz 3 saat önce

Bu sistem uygulama yanlıştır herkesin interneti yok yani kitap sistemi daha sağlıklı bu yanlışın en kısa zamanda düzeltilmesi gerekiyor

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Mahmut 3 saat önce

Ya ne israfı bahçesinize etrafınıza bir tane ağaç diktiğıniz yok israftan bahsediyorsunuz. Hayatımızı gözlerimizi bilgisayar veya telefon başinda gecirirsek hem kör hem yatalak oluruz

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Ece 3 saat önce

Vicdanli davranmislar Cok dusmus bravo !

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