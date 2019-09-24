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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler bu sene ilk kez 15 Eylül tarihind düzenlenen AÖF yaz okulu sınavlarına girdi. AÖF yaz okulu sınavları başarı değerlendirmesi tek sınavla yapılacak ve bunun başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak. AÖF kayıt yenileme işlemlerini resmi site üzerinden 07 Ekim - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacak.AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler bu sene ilk kez 15 Eylül tarihind düzenlenen AÖF yaz okulu sınavlarına girdi. AÖF yaz okulu sınavları başarı değerlendirmesi tek sınavla yapılacak ve bunun başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak. AÖF kayıt yenileme işlemlerini resmi site üzerinden 07 Ekim - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacak.AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

24 Eylül 2019 Salı 20:59
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor.  Açık üniversite okuyan öğrenci 15 Eylül tarihinde yaz okulu sınavına girdi. AÖF yaz okulu sınavının soruları Anadolu Üniversitesi tarafınca e kampüs sistemi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. Şimdi heyecanla AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI  

AÖF sonucu ile ilgili Anadolu Üniversitesi öğrencilerin beklediği açıklamayı yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada yaz okulu sınav sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. 

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI  

15 Eylül 2019 tarihinde yapılan AÖF yaz okulu sınavının soruları yayınlandı. Sınavın soru kitapçığı Anadolu Üniversitesi tarafınca e kampüs sistemi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. 

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemlerini resmi site üzerinden 07 Ekim - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacak. Bu tarihler arasından kayıt yenileme ücretini ödemeyen adaylar sınavlara giremeyecek ve öğrencilik durumu pasif olacak.

AÖF YAZ OKULU NEDİR?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.
3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

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