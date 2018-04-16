AÖF Vize Sınav Soru ve Cevapları E Kampüs'te (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

14-15 Mart tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları yapıldı.

Bahar dönemi vize sınavlarının sona ermesinin ardından sınava giren yüzbinlerce öğrenci, sınav soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı.

Hafta sonu gerçekleşen AÖF sınavları Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler, sınavdan çıktıktan sonrası sınav soru ve cevapları ile sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavında soruların sorular ve cvapları, Anadolu Üniversitesi’ne ait e-Kampüs sayfasında yayınlanacak.

SORULAR E KAMPÜS'TE

Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen sınava giren öğrenciler, her dersten 20 soruya toplamda 30 dakikada cevap vermeye çalıştı. Sınav soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinde adayların erişimine açılacak.

AÖF GEÇME NOTU

Anadolu üniversitesi tarafından yayımlanan tabloda geçme notları şu şekilde verildi

84 – 100 Harle: AA 4,00 Geçer,

77 – 83 Harle: AB 3,70 Geçer,

71 – 76 Harle: BA 3,30 Geçer,

66 – 70 Harle: BB 3,00 Geçer,

61 – 65 Harle: BC 2,70 Geçer,

56 – 60 Harle: CB 2,30 Geçer,

50 – 55 Harle: CC 2,00 Geçer,

46 – 49 Harle: CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçer,

40 – 45 Harle: DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçer,

33 – 39 Harle: DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçer.

SINAV TAKVİMİ

Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

SINAV SONUÇLARI

Hafta sonu yapılan AÖF sınavlarına ait sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak Bildirim alarak AÖF haberlerinden haberdar olmak için;

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