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AÖF Soruları ve Cevapları Yayımlandı! AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için sınavda ter döken adaylar tarafından heyecanlı ve meraklı bekleyiş devam ediyor. 2019 Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı 12 Ocak 2019 ile 13 Ocak 2019 tarihinde öğrencilerin katılımıyla düzenlenmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler için bahar dönemi kayıt yenileme süreci başlayacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bunlara ek olarak AÖF sınav soruları ve cevapları da yayımlandı... İşte detaylar...

AÖF Soruları ve Cevapları Yayımlandı! AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için sınavda ter döken adaylar tarafından heyecanlı ve meraklı bekleyiş devam ediyor. 2019 Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı 12 Ocak 2019 ile 13 Ocak 2019 tarihinde öğrencilerin katılımıyla düzenlenmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler için bahar dönemi kayıt yenileme süreci başlayacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bunlara ek olarak AÖF sınav soruları ve cevapları da yayımlandı... İşte detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 10:15
AÖF Soruları ve Cevapları Yayımlandı! AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta başında açıklanan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı soru ve cevapları, öğrencilerin puanlarını tahmin etmeleri için önemli bir gelişme olarak görülüyor.  Öğrencilerin merak ettiği diğer konu ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ikinci dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı konusu oldu. AÖF akademik takvimi ve AÖF sonuçlarına dair detayları okurlarımızla ve takipçilerimizle paylaşıyoruz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.. Sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı, fakat sonuçların sınavdan sonraki 2 haftalık zaman dilimi içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları, eKampüs sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şifreleri ile eKampüs'e girip haftasonu ter döktükleri sınavdaki soruları ve doğru cevapları görüntüleyebiliyor.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)
77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)
71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)
66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)
61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)
56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)
50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)
46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakültes sisteminden eksrta artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir.

Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
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Cihat 1 gün önce

2 dönemdir 9 gün sonra açıklandı bugünde aksilik olmazsa açıklanabilir çokda heyacanlıyım..

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