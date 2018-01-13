AÖF Soruları E Kampüs'te Yayımlanacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları bugün başladı.

İlk oturumların tamamlanmasının ardından diğer orutumları bekleyen adaylar sınav sorularının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Üniversiteyi dışarıdan tamamlamak isteyen yüz binlerce aday sınavların tamamlanmaya başlaması ile AÖF soruları ne zaman ve nerede yayımlanacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sınav sorularına nasıl ulaşabilirim?

AÖF güz dönemi final sınavlarının ilk oturumları 13 Ocak 2018 günü yapıldı. 14 Ocak 2918'de yapılacak dier oturumlar ile AÖF final sınavları sona erecek. AÖF öğrencileri vize sınavında aldıkları puan ile final sınavı puanlarının ortalamalarına göre dönem sonu ders puanı belirlenecek. Bu puana göre adayların güz dönemine göre geçme notu belirlenecek.

Geçme Puanı Kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçer

77 – 83 AB 3,70 Geçer

71 – 76 BA 3,30 Geçer

66 – 70 BB 3,00 Geçer

61 – 65 BC 2,70 Geçer

6 – 60 CB 2,30 Geçer

50 – 55 CC 2,00 Geçer

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçer

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı, Geçer

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçer.

AÖF Soruları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF final dönemi sınav soruları Anadolu Üniversitesi e kampüs sistemi üzerinden öğrencilere duyurulacak. Önceki sınavlara bakıldığında AÖF sorularının önümüzdeki 3 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak soruların açıklanacağı konusunda net bir gün verilmedi.

Sınav soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

4 Yanlış 1 Doğru Devam

Geçtiğimizyıl da sürdürülen 4 yanlış 1 doğru uygulaması bu yıl da devam ediyor. Ancak adayların da büyük tepki gösterdiği bu uygulamanın sona ermesi gerekiyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara