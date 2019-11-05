AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik yapanlar sınavlara girebilecek mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ardından güz dönemi vize sınavlarının ne zaman olduğunu merak eden pek çok açıköğretim öğrencisi, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik yapanlar sınavlara nasıl girebilecek? İşte konu hakkında merak edilen detaylar

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR SINAVLARA NASIL GİRECEK?



Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini

https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak, Açıköğretim Fakültesi Bürolarından veya

Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.

Sınav merkezi tercihi, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle öğrenciler, sınav merkezi tercihi yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önünde bulundurmalıdırlar.

Sınav Türü Son Tercih Tarihi Açıklama Güz Dönemi Dönem Sonu 09 Aralık 2019 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Ara 02 Mart 2020 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Dönem Sonu 27 Nisan 2020 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Yaz Okulu Sınavı 17 Temmuz 2020 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

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