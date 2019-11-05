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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik yapanlar sınavlara girebilecek mi?

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre sınavların ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve bedelli askerlik yapanlar sınavlara girebilecek mi? İşte detaylar

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik yapanlar sınavlara girebilecek mi?

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre sınavların ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve bedelli askerlik yapanlar sınavlara girebilecek mi? İşte detaylar

05 Kasım 2019 Salı 13:53
AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik yapanlar sınavlara girebilecek mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ardından güz dönemi vize sınavlarının ne zaman olduğunu merak eden pek çok açıköğretim öğrencisi, konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik yapanlar sınavlara nasıl girebilecek? İşte konu hakkında merak edilen detaylar

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR SINAVLARA NASIL GİRECEK?


Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini

https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak, Açıköğretim Fakültesi Bürolarından veya
Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.

Sınav merkezi tercihi, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle öğrenciler, sınav merkezi tercihi yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önünde bulundurmalıdırlar.

Sınav Türü

Son Tercih Tarihi

Açıklama

Güz Dönemi Dönem Sonu

09 Aralık 2019

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Bahar Dönemi Ara

02 Mart 2020

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Bahar Dönemi Dönem Sonu

27 Nisan 2020

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Yaz Okulu Sınavı

17 Temmuz 2020

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

KPSSCAFE.COM.TR

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