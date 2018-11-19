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AÖF Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı !

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF öğrencilerinin büyük merakla beklediği sınav giriş belgeleri nihayet açıklandı.

AÖF Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı !

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF öğrencilerinin büyük merakla beklediği sınav giriş belgeleri nihayet açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:28
AÖF Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı !

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF öğrencilerinin büyük merakla beklediği sınav giriş belgeleri nihayet açıklandı.

Adaylar sınav giriş belgelerini aşağıdaki link üzerinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinebilirler. 

Sınav giriş belgeleri için TIKLAYIN

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

Son Güncelleme: 19.11.2018 14:07
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aöf sınavı giriş belgeleri yayımlandı
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