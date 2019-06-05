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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bu sene ilk kez yaz okulu uygulamasını başlatacak. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte 2019 AÖF soru ve cevapları...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bu sene ilk kez yaz okulu uygulamasını başlatacak. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte 2019 AÖF soru ve cevapları...

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavına giren öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bu sene ilk kez yaz okulu uygulamasını başlatacak. AÖF 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav soru ve cevapları...

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI

AÖF bahar dönemi final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Şu an için Anadolu Mobil uygulamasından soru ve cevaplar görüntüleniyor. Öğrenciler Anadolu Mobil uygulamasını indirip bilgileriyle giriş yaparak soru ve cevapları öğrenebilir. Gün içerisinde soruların tamamının e-kampüs sistemine yüklenmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak sonuçların 10 - 12 gün sonra açıklanması bekleniyor.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2018 - 2019 öğretim yılı üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN? 

AÖF yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi 24 Haziran 2019 Pazartesi - 28 Haziran 2019 Cuma olarak belirlendi.

Yaz Okulu Sınavı için sınav merkezi tercihleri 19 Temmuz'a kadar yapılabilinecek. AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okuluna Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin tamamı başvurabilir. Yaz okulunda en fazla 5 ders alınabilinir. Yaz okulunun başarı notuna etkisi %100’dür. Taban puan 30’dur. 30’dan az alan öğrenci dersten kalır. 30 ve yukarı not alan öğrenci başarı notunun karşılığa göre harf notunu alır. Koşullu geçer notu alan öğrencinin ortalaması 2.00 ve üzeriyse dersten geçer, 2.00 altındaysa ortalamasını yükseltene kadar derse uyarı verilir.

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