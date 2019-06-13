AÖF sınav sonuçları 2019 açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yüzbinlerce kişinin katılım sağladığı sınav sonrasında yayınlanan sorular ile doğru ve yanlışlarını kontrol etme imkanı bulan adaylar şimdi ise AÖF sınav sonuçları açıklaması bekliyor. Anadolu Mobil üzerinden yayınlanması düşünülen 2019 AÖF sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Eğitim hayatına Açık Öğretim Üniversitesi'nde devam eden öğrenciler için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı.

İşte detaylar;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 3 DERS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV MERKEZLERİ

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları sonuçları ile beraber öne çıkan bir diğer konu ise, 3 ders sınavı durumunda. Kurumun resmi internet sitesinde 3 ders başvuru tarihleri hakkında bilgi verilirken, sınav merkezleri de paylaşıldı.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

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