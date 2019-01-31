AÖF Kayıt Yenileme Tarihleri Belli Oldu"

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri tarafından oldukça sık bir şekilde aranıyor. 12 Ocak 2019 ile 13 Ocak 2019 tarihleri arasında tamamlanan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarından sonra kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. İşte AÖF kayıt yenileme ile ilgili merak edilenler...

Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından beklentileri artan AÖF öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF'ün resmi internet sitesindeki akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim Fakültesi'nin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 11 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 22 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki I. öğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

1 - Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

Kayıt Yenileme Haftası (28 Ocak- 01 Şubat 2019)

2- Öğrenci; şifresiyle ANASİS’e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.

3- Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir.“Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir.

Bu işlem kayıt yenileme süresince sadece bir kez yapılacaktır.

Başarısız dersleri (harf notu FF, YZ ve DZ) öğrencinin üzerine sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır. Eğer bu derslerden herhangi bir tanesi çeşitli nedenlerle öğrencinin üzerine yüklenmemişse; öğrenci, “Öğrenci İşleri Birimi” ile temasa geçerek ilgili ders/derslerin yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür.

“Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Madde-19’un 6. fıkrası “Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ veya DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır.” hükmü uyarınca “Ders Tekrarı” uyarısı alan öğrenciye harf notu CC’nin altındaki dersleri sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır.

Zorunlu bir dersin grubunu değiştirmek isteyen öğrenci, “Seç” butonuna basarak aynı kodlu dersin başka bir grubunu seçebilecektir. Bu durumda yeni seçtiği gruplu ders üzerine yüklenecek ve eski gruplu ders üzerinden düşürülecektir.

Seçmeli bir ders yerine, başka bir seçmeli ders seçmek isteyen öğrenci “Yerine Ders Seç” butonu ile bu işlemi yapabilecektir.

Başarısız ve almak zorunda olduğu tüm dersleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin üzerine yüklenmeyen başarısız ve almak zorunda olduğu ders/dersler varsa, öğrenci bu dersi/dersleri de almak zorundadır.

4- Öğrenci; “Derslerimi Seçmeyi Tamamladım” butonuna basıp ders seçme işlemini sonlandıracak ve akademik danışmanıyla iletişime geçerek akademik danışmanının kaydını onaylamasını bekleyecektir.

5- Akademik danışmanı kaydı onayladıysa öğrenci 6. maddeye geçecek, onaylamadıysa öğrenci tekrar 2. maddeden devam edecektir.



6- Akademik danışman kaydı onayladığında öğrenci ders seçme işlemini tamamlamış olacaktır.

7- “Kayıt Yenileme Haftası”nda tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

Ekle/Sil Haftası(04-08 Şubat 2019)

8- “Ekle/Sil Haftası” içinde; öğrenci seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapmak isterse, akademik danışmanına bildirecektir. Akademik danışmanı gerekli görürse akademik danışman ve öğrenci onaylarını kaldırarak, öğrenciyi 2. maddeye yönlendirecektir.

9- “Ekle/Sil Haftası” sonuna kadar tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

10 - “Ekle/Sil Haftası” sonunda akademik danışman onayı olmayan öğrencinin seçtiği dersler üzerinden silinecektir.

Akademik Danışman İşlemleri:

1 - Akademik danışmanla ilgili işlemler şunlardır:

Akademik danışman, kayıt yenileme akademik danışmanlık işlemlerini (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr) uygulamasından yapacaktır.

“Öğretim Elemanları İşlemleri” menüsünden “Akademik Danışman‒Kayıt Yenileme İşlemleri”ni seçerek akademik danışmanı olduğu öğrencileri listeleyecektir.

Öğrencinin adı ve soyadının üzerine tıklayarak öğrencinin sayfasına ulaşabilecek, seçtiği dersleri görebilecek, akademik danışman onayı verebilecek, akademik danışman onayını kaldırabilecek, öğrenci onayını kaldırabilecek ve akademik danışman onay çıktısı alabilecektir.



Öğrencinin bulunduğu satırdaki mesajlaşma linkine tıklayarak öğrenciyle mesajlaşabilecektir.

1 - Akademik danışman, ders seçimini tamamlayan öğrencinin kaydını onaylıyorsa“Akademik Danışman Onayı Ver” butonuna basarak kayıt onay işlemini gerçekleştirecektir.

2 - Akademik danışman, ders seçimini tamamlayan öğrencinin kaydını onaylamıyorsa “Akademik Danışman Onayını Kaldır” butonuna basarak öğrencinin tekrar ders seçme işlemine dönmesini sağlayacaktır. Bu buton, hem öğrencinin hem de akademik danışmanın ders seçim onayını kaldıracaktır.

3 - Akademik danışman ayrıca, akademik danışmanı olduğu tüm öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde kayıt yenilemesine destek verecektir.

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