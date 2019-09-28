AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖF kayıt tarihleri şu sıralar eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor. Adaylar, yeni eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimlerine devam edebilmek için kayıt yenileme işlemini tamamlamak zorundalar. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihlerine dair merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 AÖF güz dönemi kayıtları şu tarihler arasında yapılacaktır;

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme işlemi sonrası, 18 Ekim 2019 Cuma tarihinde ise mazeretli kayıt yenileme işlemi yapılabilecek.

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ?220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ?240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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