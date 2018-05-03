Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AÖF Görev Tercihleri Başladı (AÖF Final Sınavları Ne Zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi görev tercihleri için süreç başladı. Peki AÖF final sınavları ne zaman?

banner396

AÖF Görev Tercihleri Başladı (AÖF Final Sınavları Ne Zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi görev tercihleri için süreç başladı. Peki AÖF final sınavları ne zaman?

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:07
AÖF Görev Tercihleri Başladı (AÖF Final Sınavları Ne Zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları için görev tercihleri başladı.

Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda üniversite personellerinin 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak AÖF sınavları için görev tercihlerini yapmaları istendi. Yozgat'ın yanı sıra görev tercihleri Türkiye genelindeki personeller tarafından da yapılabilmektedir. 

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği Açıköğretim Programları Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı için görev tercihleri  http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/  sayfasında açılmıştır.

Sınavda görev almak isteyenler 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 23:30’a kadar sistemden görev talebinde bulunabileceklerdir.

Not: Sisteme öncelikle yeniden kayıt olmak gerekiyor.

Bilgilerinize."

SINAV TAKVİMİ

Sınav Türü Sınav Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018
Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÖF haberlerinden anlık haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Aöf FinalAif Sınavı Ne ZamanHaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: AÖF Vize Sınav Sonuçları Açıklandı (AÜ Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı)
Son Dakika: AÖF Vize Sınav Sonuçları Açıklandı (AÜ Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı)
AÖF Vize Sınav Soru ve Cevapları E Kampüs'te (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)
AÖF Vize Sınav Soru ve Cevapları E Kampüs'te (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)
AÜ AÖF Vize Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı (Vize Sınav Tarihleri AÖF Öğrenci Girişi)
AÜ AÖF Vize Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı (Vize Sınav Tarihleri AÖF Öğrenci Girişi)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim