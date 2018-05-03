AÖF Görev Tercihleri Başladı (AÖF Final Sınavları Ne Zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları için görev tercihleri başladı.

Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda üniversite personellerinin 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak AÖF sınavları için görev tercihlerini yapmaları istendi. Yozgat'ın yanı sıra görev tercihleri Türkiye genelindeki personeller tarafından da yapılabilmektedir.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği Açıköğretim Programları Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı için görev tercihleri http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ sayfasında açılmıştır.

Sınavda görev almak isteyenler 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 23:30’a kadar sistemden görev talebinde bulunabileceklerdir.

Not: Sisteme öncelikle yeniden kayıt olmak gerekiyor.

Bilgilerinize."

SINAV TAKVİMİ

Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

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