AÖF Görev Tercihleri Başladı (AÖF Final Sınavları Ne Zaman?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları için görev tercihleri başladı.
Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda üniversite personellerinin 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak AÖF sınavları için görev tercihlerini yapmaları istendi. Yozgat'ın yanı sıra görev tercihleri Türkiye genelindeki personeller tarafından da yapılabilmektedir.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği Açıköğretim Programları Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı için görev tercihleri http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ sayfasında açılmıştır.
Sınavda görev almak isteyenler 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 23:30’a kadar sistemden görev talebinde bulunabileceklerdir.
Not: Sisteme öncelikle yeniden kayıt olmak gerekiyor.
Bilgilerinize."
SINAV TAKVİMİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|25 - 26 Kasım 2017
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Ocak 2018
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Nisan 2018
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|26 - 27 Mayıs 2018
|2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|21 Temmuz 2018
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