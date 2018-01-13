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AÖF Final Sınavı İlk Oturumları Yapılıyor (AÖF Soruları ve Cevapları-Kolay mıydı , Zor muydu?)

AÖF güz dönemi final sınavının ilk oturumları bugün yapılıyor. İlk oturumların ardından 14 Ocak'ta yapılacak diğer sınavlarla güz dönemi sona erecek.

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AÖF Final Sınavı İlk Oturumları Yapılıyor (AÖF Soruları ve Cevapları-Kolay mıydı , Zor muydu?)

AÖF güz dönemi final sınavının ilk oturumları bugün yapılıyor. İlk oturumların ardından 14 Ocak'ta yapılacak diğer sınavlarla güz dönemi sona erecek.

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:44
AÖF Final Sınavı İlk Oturumları Yapılıyor (AÖF Soruları ve Cevapları-Kolay mıydı , Zor muydu?)

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavlarının ilk oturumları bugün gerçekleştirildi.

Yüz binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi final sınavları için 81 İl genelinde bulunan sınav merkezlerine bugün akın etti. Sabah saatlerinde ilk oturumu gerçekleştirilen sınavın ikinci oturumu yine bugün gerçekleştiriliyor. Öğreleden sonra gerçekleştirilecek ikinci oturumun ardından AÖF güz dönemi final sınavlarının ilk gün oturumları tamamlanacak. İlk gün oturumlarını tamamlayan öğrenciler 14 Ocak Pazar günü diğer oturumlara katılacak ve güz dönemi sınavları bu şekilde sona erecek.

Soruları Tartışıyoruz

AÖF sınavları ilk oturumlarına giren öğrenciler, sınavda çıkan soruların cevaplarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların AÖF sorularını tartışması için bu başlığımızı açtık.

Aşağıda bulunan yorum kısmında aklınıza takılan soruları ve sınav ile ilgili merak ettiğiniz konuları yazabilir, AÖF güz dönemi final sınavlarına giren diğer öğrenciler ile bu durumu tartışabilirsiniz.

AÖF Geçme Notu Kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti,
77 – 83 AB 3,70 Geçti,
71 – 76 BA 3,30 Geçti,
66 – 70 BB 3,00 Geçti,
61 – 65 BC 2,70 Geçti,
6 – 60 CB 2,30 Geçti,
50 – 55 CC 2,00 Geçti,
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti,
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı, Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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