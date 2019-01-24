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AÖF final sınav sonuçları açıklandı

Onbinlerce öğrencinin merak ettiği AÖF final sınavı sonuçları Açıköğretim Fakültesi (AÖF) resmi internet sitesinde açıklandı.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı

Onbinlerce öğrencinin merak ettiği AÖF final sınavı sonuçları Açıköğretim Fakültesi (AÖF) resmi internet sitesinde açıklandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:07
AÖF final sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı 12 - 13 Ocak 2019 tarihinde arasında yapıldı.

Anadolu Üniversitesi final sınavı soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınladı. 

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasında açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF'TE HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Derslerinden bu notların alındığı dersler tekrar seçilemiyor. 

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
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aöf final sınav sonuçları açıklandı
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