AÖF Dersleri ve Ders Programları Değiştirildi

Açıköğretim Fakültesi (aöf) ders programlarında güncelleme yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yer alan AÖF dersleri değiştirildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim derslerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Açıköğretim Fakültesi dersleri ile ilgili değişiklikler yapıldığı açıklandı. Buna göre 17 lisans ve 12 önlisans bölümünde toplam 300 kadar derste değişiklik yapıldı. Bu çerçevede bazı AçıkÖğretim Fakültesi dersleri kaldırılırken bazı dersler değiştirilip güncellendi ve yeni ders eklemeleri de yapıldı.

AçıkÖğretim Fakültesi sisteminde yapılan değişikliklerle, güncel konuları içeren derslerle akademik yeterlilik seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu derslerin içeriklerinin yanı sıra e-öğrenme materyalleri de değiştirildi. Bu şekilde tüm derslerin içerikleri ve materyalleri en güncel bilgilere sahip olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yapılan değişiklikler sadece yeni kayıt olacak öğrenciler için değil, tüm Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Buna göre yeni dersler de seçilebilecek. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. AÖF Öğrencileri ders seçme aşamasında güncel ders intibak tablosuna göre seçim yapacak.

2018-2019 AÖF ders tablosu için TIKLAYINIZ.