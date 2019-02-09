AÖF Ders Geçme Notları! AÖF Sınavından Kaç Puan Alınırsa Geçilir?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ders geçme notları birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. AÖF sınavından kaç puan alınırsa geçilir? İşte AÖF ders geçme notları...
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
- 84 – 100 notları arasında AA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 77 – 83 notları arasında AB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 66 – 70 notları arasında BB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 61 – 65 notları arasında BC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.
- 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu öğrenci dersten geçiyor.
- 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu öğrenci dersten geçiyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 09.02.2019 12:46