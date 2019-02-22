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AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Uzatıldı!

Milyonlarca öğrenciyi yakında ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından flaş bir açıklama yapıldı ve 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığı belirtildi.

AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Uzatıldı!

Milyonlarca öğrenciyi yakında ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından flaş bir açıklama yapıldı ve 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığı belirtildi.

22 Şubat 2019 Cuma 21:05
AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Uzatıldı!

Milyonlarca öğrenciyi yakında ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından flaş bir açıklama yapıldı ve 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığı belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yayımlanan duyurunun detaylarına göre; öğrencilerin 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 23:59'a kadar kayıtlarını yenileyebilecekleri açıklandı.

Ayrıca ders seçim işlemlerini yapan öğrencilerin kayıt yenileme ücretlerini internet üzerinden kredi kartı veya Ziraat Bankası ATM'leri üzerinden ödeme yapabilecekleri açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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