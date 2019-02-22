AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Uzatıldı!

Milyonlarca öğrenciyi yakında ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından flaş bir açıklama yapıldı ve 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığı belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yayımlanan duyurunun detaylarına göre; öğrencilerin 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 23:59'a kadar kayıtlarını yenileyebilecekleri açıklandı.

Ayrıca ders seçim işlemlerini yapan öğrencilerin kayıt yenileme ücretlerini internet üzerinden kredi kartı veya Ziraat Bankası ATM'leri üzerinden ödeme yapabilecekleri açıklandı.

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