AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı

Kayıtlı oldukları programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin girdiği AÖF 3 ders sınav sonuçları erişime açıldı.

AÖF üç ders sınavı sonuçları e-Kampüs veya Anadolu Üniversitesi otomasyon sisteminden sorgulanabilecek.

Eğitimi uzaktan tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir.

Sınav sonuç sorgulama ekranı için;TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

İşte AÖF'ten yapılan son açıklama...

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

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