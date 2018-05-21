AÖF 27-28 Mayıs Sınav Giriş Yerleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi, yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen açıköğretim sınav yerlerinin açıklandığını bildirdi.

Hafta sonu gerçekleşecek AÖF Final Sınavının giriş belgelerini adaylar AÖF resmi sitesi üzerinden temin edebilecekler. 26 27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşecek AÖF Sınavları için giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve şifrelerle temin edebilecek. İnternetten sınav giriş belgesine erişemeyen adaylar AÖF bürolarından ilgili bilgiyi temin edebilecekler. AÖF sınavına girmek için adaylardan fotoğraflı sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi talep ediliyor.

Sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları gibi belgeler sınava giriş için kimlik belgesi yerine geçmiyor. Adayların T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçerli pasaport ile sınav salonuna gelmesi gerekiyor. Sınav girişi için söz konusu iki belgeyi getirmeyen adaylar sınav salonuna alınmıyor.

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