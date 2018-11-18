AÖF 2018 Güz Dönemi Ara Sınav Giriş Yerleri Erişime Açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 24 Kasıım ile 25 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan AÖF 2018 Güz dönemi ara sınav giriş yerleri sınava katılacaklar tarafından merak ediliyor. İşte AÖF ara sınavı ile ilgili detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının Güz Dönemi ara sınavları 24 Kasım ile 25 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak.

"Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi ara sınav komuoyunda vize sınavı olarak da bilinen ara sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusu yüzbinlerce Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi tarafından merak ediliyor ve internette arama motorları vasıtı ile araştırılıyor.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), daha önceki yıllara bakıldığında sınava 10 gün kala açıkladığı sınav giriş yerlerini bu yıl hala açıklanmadı. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yetkilileri sosyal medya üzerinden gelen "ara sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularına "sınav giriş belgeleri sınav haftasında yayınlanacak ve yayınlandığında sayfamızdan duyurulacaktır." cevabını vermekle yetindi.

ÖĞRENCİ KARTI YERİNE ÖĞRENCİ BELGESİ

Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), öğrenci kartlarının bürolara gönderilmediğini ve sınav için Şehir ve İlçelerde bulunan AÖF bürolarından öğrenci kartı yerine geçen AÖF öğrenci belgelerini isteyebileceklerini açıkladı.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi ara sınavına giriş yapabilmeleri için öğrencilerin yanında "fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olması yeterli olacaktır." ifadelerini içeren açıklamada bulundu.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav giriş yerleri açıklandığı taktirde detayları KPSS CAFE olarak okurlarımıza ve takipçilerimize bildireceğiz.

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