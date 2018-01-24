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Anadolu Üniversitesi AÖF Final Sonuçları Açıklanma Saati (Sonuç Sorgulama Ekranı)

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

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Anadolu Üniversitesi AÖF Final Sonuçları Açıklanma Saati (Sonuç Sorgulama Ekranı)

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
Anadolu Üniversitesi AÖF Final Sonuçları Açıklanma Saati (Sonuç Sorgulama Ekranı)

13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları yapıldı. Sınavların yapılmasının ardından yüz binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Sınavın üzerinden 10 günlük sürenin geçmesinin ardından adaylar AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim? Sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Daha önce yapılan AÖF sınavlarına ait sonuçlar, sınavın sona ermesinin ardından 2 hafta içinde açıklanmıştı. Güz dönemi sınavının üzerinden 10 günlük sürenin geçmesinin ardından henüz sonuçlar açıklanmadı. Ancak sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Sosyal medya üzerinde birleşen çok sayıda aday, AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarının bugün saat 16.00’da açıklanacağını söyledi. ancak saat 16.00 geride kaldı ve sonuçlar halen açıklanmadı. Sonuçların Cuma'ya kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF final sınav sonuç ekranı anadolu.edu.tr ile birlikte kpsscafe.com.tr’de olacak. Güz dönemi final sınav sonuçlarına adaylar TC kimlik numaraları ile ulaşabilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SONUÇ EKRANI

Sınav sonuçlarına itiraz için belirlenen süre, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 3 gün olarak belirlenmiştir.

AÖF Not Hesaplama

# 84 – 100 arası not AA 4,00 Geçti
# 77 – 83 arası not AB 3,70 Geçti

# 71 – 76 arası not BA 3,30 Geçti

# 66 – 70 arası not BB 3,00 Geçti
# 61 – 65 arası not BC 2,70 Geçti

# 56 – 60 arası not CB 2,30 Geçti

# 50 – 55 arası not CC 2,00 Geçti

# 46 – 49 arası not CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

# 40 – 45 arası not DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

# 33 – 39 arası not DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

# 32 ve altı arası not kalır.

AÖF sonuçları açıklandığı anda haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini takipte kalın.

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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