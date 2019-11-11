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Açıköğretim sınav takvimi | AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak konusu oldu. Araştırmalarına hız veren AÖF öğrencileri 2019-2020 AÖF güz dönemi sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

Açıköğretim sınav takvimi | AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak konusu oldu. Araştırmalarına hız veren AÖF öğrencileri 2019-2020 AÖF güz dönemi sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:59
Açıköğretim sınav takvimi | AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

Üniversite eğitimine açıktan devam eden çok sayıda vatandaş, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2019-2020 dönemi güz dönemi ara sınavları (vize) için bekleyişini sürdürüyor. Sınavların yapılacağı tarihlere odaklanan öğrenciler bir yandan da sınava yönelik hazırlık yapıyor. İşte, açıköğretim sınav takvimi...

AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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