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Açıköğretim öğrencilerine Yaz Okulu imkanı

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için Yaz Okulu açılacak.

Açıköğretim öğrencilerine Yaz Okulu imkanı

Anadolu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için Yaz Okulu açılacak.

23 Mayıs 2019 Perşembe 20:32
Açıköğretim öğrencilerine Yaz Okulu imkanı

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin bazı taleplerinin olduğunu belirtti.

Öğrencilerin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye'nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek için çalıştıklarını bildiren Çomaklı, şunları kaydetti:

"Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız Yaz Okulu uygulamasını açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize Yaz Okulu'ndan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz Okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaz Okulu'na, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek."

Çomaklı bu uygulamanın, mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalanlara, dönemlik ders seçme şartlarından geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayanlara mezuniyetleri için avantaj sağlayacağına dikkati çekti.

'BAŞARI NOTUNA KATKISI YÜZDE 100 OLACAK'

Yaz Okulu'nun, bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı usul ve esasları gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacağına işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, "Akademik takvime göre Yaz Okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül'de final sınavları yapılacak." bilgisini paylaştı.

Hangi derslerin olacağının ilgili birim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirleneceğini aktaran Çomaklı, Yaz Okulu başarı değerlendirmesinin tek sınavla yapılacağını ve bunun başarı notuna katkısının yüzde 100 olacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim öğrencilerine yaz okulu imkanı
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Kpssli 19 saat önce

Benim çok işime yarayacak çok faydalı çok sevindim bu habere hayırlı olur ınslalah saolsun rektorumuz

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