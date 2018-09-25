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Açıköğretim Fakültesi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başladı. Açıköğretim Fakültesii kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir, kayıt işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?...

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Açıköğretim Fakültesi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başladı. Açıköğretim Fakültesii kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir, kayıt işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?...

25 Eylül 2018 Salı 15:06
Açıköğretim Fakültesi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖFkayıt yenileme işlemleri 25 Eylül 2018 tarihinden itibaren başladı. AÖF Kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2018 tarihinde son bulacak. Öğrencilerin bu süre içerisinde kayıt işlemlerini noksansız bir şekilde tamamlaması ve kayıt ödemelerini 5 Ekim 2018 saat 23:30’a kadar yapması gerekiyor. Açıköğretim Fakültesi ödemelerini Ziraat Bankası’ndan yapacak öğrenciler kredi kartı veya banka kartı ile ödemele işlemlerini gerçekleştirebilirler. Banka kartı olmayan veya bankada hesabı olmayan öğrenciler Ziraatbank ATM’sinden kartlı veya kartsız olarak kayıt işlemi ücretlerini ödeyebilirler.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Açıköğretim Fakültesi programında bu yıl büyük ölçüde düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden en önemlisi 17 lisans ve 12 önlisans programlarında yapılan ders intibakı değişikliği oldu. Toplamda 353 ders için yapılan intibak sonrası bazı derslerin dönemleri değişti, kaldırıldı veya yeni dersler eklendi. Öğrenciler de bu değişiklikleri “2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosundan” kontrol etmesi gerekiyor. Zira Yükseköğretim Kurulu zorunlu derslerin dönemleri de değiştirildi.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemlerine ulaşmak için BURAYI tıklayarak açılacan ekrandan “Kayıt Otomasyonu” bağlantısına tıklayıp "Kayıt Yenileme” bölümünden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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