Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıt süresi uzatıldı! Başvuru nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) ikinci üniversite başvuru ve kayıtlar için son şans olarak nitelendirilen kayıt süresi uzatıldı. İkinci üniversite okumak isteyen adaylar için Açıköğretim Fakültesi'nden sevindiren bir haber geldi. AçıkÖğretim Fakültesi ikinci üniversite başvuruları için hangi belgeler gerekli, internetten 2. üniversite başvurusu nasıl yapılır?

2018-2019 Öğretim Yılı İkinci Üniversite çerçevesinde, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak koşuluyla;

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesinin "ikinci üniversite" programı için kayıt işlemleri 5 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 Öğretim Yılı "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin yoğun talep görmesi sebebiyle 5 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

5 Ekim 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmayacak. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapmanız gerekmektedir. 2. üniversite için İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacağı belirtildi.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt evraklarını hazırlayarak ikamet ettikleri illerdeki Açıköğretim Fakültesi bürolarına şahsen başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Adaylar, 11 Eylül 2018 ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına şahsen başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 21 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 5 Ekim 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt evraklarında eksiklik var ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.

İkinci Üniversite başvuruları nereden yapılır?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 Eylül- 5 Ekim 2018

Kaynaklar; aof.anadolu.edu.tr

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