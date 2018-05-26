26 Mayıs AÖF Sınav Soruları-Cevapları ve Aday Yorumları

Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının ilk günü sona erdi.

Üniversiteyi açıktan okuyan yüz binlerce öğrenci bugün Anadolu Üniversitesi tarafından ülke genelinde bulunan sınav merkezlerinde bahr dönemi final sınavı için ter döktü. Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı saatlerde başlayan sınavlar, sabah 9.30'da, öğlenden sonra ise 13.00'da başladı. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılıyor. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürür uygulaması uygulanmaya devam ediyor.

DİĞER OTURUMLAR YARIN

AÖF'ün diğer oturumları 27 Mayıs 2018 Pazar günü yine aynı sınav merkezerinde gerçekleştirilecek. Adaylar yine saat 09,30 da, öğleden sonra ise 13,00'da sınavlara girecek.

SINAV SORULARI

AÖF'e giren ve bugünkü oturumları tamamlayan AÖF öğrencileri, sınav sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İnternet üzerinde sınavda aklına gelen soruları yazan ve cevabını araştıran adaylar için biz de bu haberimizi kaleme aldık.

Aşağıda bulunan yorum kısmından AÖF sınavında çıkan ve cevabını merak ettiğiniz, aklınıza takılan sınav sorularınızı yazabilir, diğer öğrencilerle bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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