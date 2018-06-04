26-27 Mayıs 2018 AÖF Final Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli mi?

26 ile 27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF sınavının sonuçları için geri sayım sürüyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları geçtiğimiz 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınavın sona ermesinin ardından yüz binlerce AÖF öğrencisi, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi, daha önce yayımladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı sınav takviminde AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçlarının açıklanma tarihine yer verilmedi. AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ancak Sınav sonuçları daha önce sınav yapıldıktan sonraki iki hafta içinde açıklandı. Bahar dönemi final sınav sonuçlarının da bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Aıköğretim Fakültesi Öğrenci Otomasyonu sistemi üzerinden adaylara duyurulacak.

GEÇME NOTU

AÖF'te geçme notu şu şekilde;

84 – 100 AA 4,00 (GEÇER)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇER)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇER)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇER)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇER)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇER)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇER)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE GEÇER)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE GEÇER)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE GEÇER)

0 – 32 FF 0,00 (GEÇMEZ)

BAŞARI NOTU HESAPLAMA

AÖF ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak başarı notu hesaplanır.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞIA NDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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