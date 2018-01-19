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20-21 Ocak ATA AÖF Final Sınavı Saat Kaçta Başlayacak? Son Uyarılar

Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavları için geri sayım sona eriyor. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlayacak? Sınava girecek adaylar yanlarında hangi evrakları götürecekler?

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20-21 Ocak ATA AÖF Final Sınavı Saat Kaçta Başlayacak? Son Uyarılar

Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavları için geri sayım sona eriyor. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlayacak? Sınava girecek adaylar yanlarında hangi evrakları götürecekler?

19 Ocak 2018 Cuma 21:54
20-21 Ocak ATA AÖF Final Sınavı Saat Kaçta Başlayacak? Son Uyarılar

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım sona eriyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde buluan Açıköğretim Fakültesi, 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptığı vize sınavlarının ardından final sınavlarını yapmaya hazırlanıyor. ATA AÖF final sınavları 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavlarının sona ermesinin ardından bütünleme sınavları da 24-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

20 Ocak 2018 Cumartesi ve 21 Ocak 2018 Pazar günlerinde farklı oturumlarda yapılacak AÖF sınavları her iki günde de 09.30'da başlayacak. Her bir oturum için sınava girecek adaylara 30 dakika süre verilecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlara katılım sağlayacak.

Sınav Öncesi Son Uyarılar

Sınava girecek adaylar, Fotoğraflı ATA-AÖF Sınav Giriş Belgesini, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesisini yanlarında hazır bulunduracak. (T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport.)Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

Sınava giriş için; Öğrenci Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi (Ehliyet), Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgeleri ve Baro Kartı gibi özel kimlik kartları kesinlikle geçerli değildir.

Sınav Sonrası Adaylar KPSSCAFE'de Buluşuyor

ATA AÖF final sınavları sonrası adaylar, soruları tartışmak üzere Kpsscafe.com.tr de buluşacak. Sınavların bitimi sonrası kaleme alacağımız haberimizde final sınav sorularını adaylarla birlikte değerlendireceğiz. Siz de Kpsscafe mobil uygulamasını indirerek sınav sonrası diğer adaylarla soruları tartışın.

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KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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