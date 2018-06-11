YÖK Kararını Verdi ! ALES Bu Yıl 3 Defa Yapılacak

Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun son yaptığı toplantı sonrasında senede iki defa gerçekleşen ALES'in bu sene üç kez yapılmasına karar verildi.

Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa gerçekleşecek. ÖSYM'de Sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Yükseköğretim Kurulu'nun son yaptığı toplantıda senede iki defa yapılan ALES'in bu sene 3 kez yapılmasına karar verildi. 2018 yılında ALES üç defa yapılacak, ÖSYM'de karar sonrası takvimde değişikliğe giderek yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. ALES/1 6 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Geriye kalan iki sınavdan takvim içerisinde yer alan ALES 2 30 Eylül'de , ALES 3 ise daha önceden belirlendiği tarihte yani 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek.