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Sonuç Tarihi Belli Oldu! ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından Türkiye'nin 81 ildeki 88 sınav merkezinde uygulandı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen sınavın ardından, gözler ALES soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, 2019 ALES sınavıyla ilgili bilgiler.

Sonuç Tarihi Belli Oldu! ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından Türkiye'nin 81 ildeki 88 sınav merkezinde uygulandı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen sınavın ardından, gözler ALES soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, 2019 ALES sınavıyla ilgili bilgiler.

17 Kasım 2019 Pazar 21:56
Sonuç Tarihi Belli Oldu! ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) tamamlandı. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soruya yanıt arayan adaylar, netlerinden emin olmak adına ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, ÖSYM tarih verdi mi? ALES soruları ne zaman açıklanacak? İşte, 2019 ALES cevap anahtarı hakkında detaylar.

2019 ALES 3 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınavının soruları ve cevapları, önceki sınav dönemlerinde sınavın üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte yayımlanmıştı. Bu dönemde de ALES sınav soruları ve cevaplarının 19 Kasım tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre, ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşacaklar.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES/3 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre zarfında sınava girerse, puanları güncellenebilecek.

Son Güncelleme: 17.11.2019 22:45
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