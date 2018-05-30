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Son Dakika: ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı (ÖSYM Sonuç Giriş Sayfası)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında ALES sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

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Son Dakika: ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı (ÖSYM Sonuç Giriş Sayfası)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında ALES sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:58
Son Dakika: ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı (ÖSYM Sonuç Giriş Sayfası)

Son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklaamda ALES sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES İlkbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından daha önce açıklanan sınav takviminde sonuçların 7 Haziran günü açıklanacağına yer verilmişti. Ancak akademik programda yapılan düzenleme sonrası sonuçların erken açıklandığı belirtiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 30.05.2018 16:05
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