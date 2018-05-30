Son Dakika: ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı (ÖSYM Sonuç Giriş Sayfası)

Son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklaamda ALES sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES İlkbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından daha önce açıklanan sınav takviminde sonuçların 7 Haziran günü açıklanacağına yer verilmişti. Ancak akademik programda yapılan düzenleme sonrası sonuçların erken açıklandığı belirtiliyor.

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