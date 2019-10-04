Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar ALES sonuçarı için ÖSYM sitesinden giriş yapabilirler.

ÖSYM ALES sonuçları için erişimi açtı. Adaylar, ALES sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ise17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.