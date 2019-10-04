Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103292
ALTIN
276.825
DOLAR
5.6961
STERLIN
7.0375
EURO
6.2535
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak

Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

04 Ekim 2019 Cuma 09:03
Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı.  ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de  uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.  Adaylar ALES sonuçarı için ÖSYM sitesinden giriş yapabilirler. 

ÖSYM ALES sonuçları için erişimi açtı. Adaylar, ALES sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr"  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ise17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Anahtar Kelimeler:
son dakika ales sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı!
2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı!
ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu!
ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim