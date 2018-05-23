Son Dakika: ALES'in Geçerlilik Süresi Hakkında Flaş Gelişme !

ALES'in 5 yıl geçerli olmasına yönelik düzenlemede iptal kararı.

ALES'in geçerlilik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile 5 yıla çıkarıldı. Bu düzenlemenin iptali hakkında Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Memurlar.net'te yer alan haberde ALES'in geçerlilik süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, ""Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik sırasında yönetmeliğe şu geçici madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir."

Danıştay yaptığı incelemede, soru sayısının 160'dan 100'e, sınav süresinin 180 dakikadan 100 dakikaya düşmesi ve puanlama sisteminde değişlik yapılması sebebiyle, eski sınavla yeni sınavın denk sayılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle de geçici madde 6. hükmünün yürürlüğünü durdurmuştur.

Muhatap İdare bu karara karşı 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz edebilecektir.

Danıştay'ın bu önemli kararı, geçerliliği sona eren;

2012 ALES (Sonbahar dönemi)

2013 ALES (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)

2014 ALES (İlkbahar dönemi)

sınavlar ile geçerliliği uzatılan

2014 ALES (Sonbahar dönemi)

2015 ALES (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)

2016 ALES (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)

2017 ALES (İlkbahar dönemi)

2017 Elektronik ALES

sınavlarını etkilemektedir."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/750862/2017-yili-oncesinde-yapilan-ales-lerin-5-yil-gecerli-olmasina-yonelik-duzenlemeye-iptal-karari.html?utm_source=headlines