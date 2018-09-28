ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!..

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter hesabından 2018 ALES/2 sınavına girecek adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018 ALES/2 Hatırlatma başlığı ile yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salonlara giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için Sınav Saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısının önünde hazır bulunmalısınız.
Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;
- Sınava Giriş Belgesi
- Geçerli Kimlik Belgesi
- T.C Nüfus Cüzdanı
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
- Pasaport
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
- Mavi - Pembe Kart
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde saat 10:15'de gerçekleştirilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/2 sınavı sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA