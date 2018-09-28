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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!..

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter hesabından 2018 ALES/2 sınavına girecek adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!..

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter hesabından 2018 ALES/2 sınavına girecek adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 09:21
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!..

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter hesabından 2018 ALES/2 sınavına girecek adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018 ALES/2 Hatırlatma başlığı ile yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salonlara giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için Sınav Saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısının önünde hazır bulunmalısınız.

Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;

  • Sınava Giriş Belgesi
  • Geçerli Kimlik Belgesi
  • T.C Nüfus Cüzdanı
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Pasaport
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Mavi - Pembe Kart

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/2 sınavı sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.09.2018 10:15
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ösym den önemli hatırlatma
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