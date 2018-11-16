ÖSYM'den Önemli ALES Hatırlatması!

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzeinden ""Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3(Sonbahar Dönemi) Adaylarımıza Hatırlatma!" ifadelerini içeren bir hatırlatma duyurusu yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan uyarılar şu şekilde;
Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kimlik ve Güvenlik Kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz bina kapısında hazır bulunmalısınız.
Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.
Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;
- Sınava Giriş Belgesi
- Geçerli Kimlik Belgesi
- T.C Nüfus Cüzdanı
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
- Pasaport
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
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