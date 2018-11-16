ÖSYM'den Önemli ALES Hatırlatması!

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzeinden ""Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3(Sonbahar Dönemi) Adaylarımıza Hatırlatma!" ifadelerini içeren bir hatırlatma duyurusu yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan uyarılar şu şekilde;

Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kimlik ve Güvenlik Kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz bina kapısında hazır bulunmalısınız.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;

Sınava Giriş Belgesi

Geçerli Kimlik Belgesi

T.C Nüfus Cüzdanı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Pasaport

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

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