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ÖSYM'den Önemli ALES Hatırlatması!

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzeinden ""Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3(Sonbahar Dönemi) Adaylarımıza Hatırlatma!" ifadelerini içeren bir hatırlatma duyurusu yayımlandı.

ÖSYM'den Önemli ALES Hatırlatması!

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzeinden ""Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3(Sonbahar Dönemi) Adaylarımıza Hatırlatma!" ifadelerini içeren bir hatırlatma duyurusu yayımlandı.

16 Kasım 2018 Cuma 08:38
ÖSYM'den Önemli ALES Hatırlatması!

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzeinden ""Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3(Sonbahar Dönemi) Adaylarımıza Hatırlatma!" ifadelerini içeren bir hatırlatma duyurusu yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan uyarılar şu şekilde;

Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kimlik ve Güvenlik Kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz bina kapısında hazır bulunmalısınız.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;

  • Sınava Giriş Belgesi
  • Geçerli Kimlik Belgesi
  • T.C Nüfus Cüzdanı
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Pasaport
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 10:43
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