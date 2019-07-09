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ÖSYM Duyurdu! ALES/2 Başvurular Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ALES/2 başvurularının alınmaya başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

ÖSYM Duyurdu! ALES/2 Başvurular Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ALES/2 başvurularının alınmaya başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

09 Temmuz 2019 Salı 11:11
ÖSYM Duyurdu! ALES/2 Başvurular Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ALES/2 başvurularının alınmaya başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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Son Güncelleme: 09.07.2019 11:18
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