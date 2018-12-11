ösym başkanı ndan ales sonuçları açıkaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya üzerinden kendisine ALES sonuçları ile ilgili soru soran bir kişiye yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Sosyal medya kullanıcısı "Ales 2018 /3 sonuçlarının 20 aralık'dan önce açıklanmasını talep ediyoruz. Bir çok üniversitenin ara dönemde yüksek lisans ve doktora başvuruları 20 aralıktan önce bitiyor. Ales sonuçları başvurulara yetişmiyor." şeklindeki soru ve talbine karşılık "Başvurulara yetiştiririz inşallah" cevabını verdi.

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