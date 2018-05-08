ÖSYM ALES Soru ve Cevaplarını Yayımladı (Yüzde 10)

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Se.me ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen ALES'in soru ve cevaplarının yayımlandığı belirtildi. Açıklama şu şekilde;

2018-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan 2018- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2018-ALES İlkbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 08 Mayıs 2018 tarihinde saat 11:30’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-ALES İlkbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Testi: 45. Soru

Sözel Testi: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)