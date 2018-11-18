ALES/3 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sonbahar dönemi sınavı bugün adayların katılımı ile birlikte ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Yine 15 dakika kuralının uygulandığı ALES sınavı saat 10:15'te başladı, sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. Sınava katılanlar sınavdan hemen sonra soru-cevap ve sonuç tarihi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ALES/3 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün tamamlandı. Sınavın hemen ardından sınava katılanları sonuç heyecanı sardı. Alacakları puanı merak eden adaylar, bir tahminde bulunabilmek, sınav sonucunu kaba taslak olarak da olsa hesaplayabilmek için, ALES/3 soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, ALES/3 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

ALES/3 soruları ve cevap anahtarının bir hafta içerisinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklanır açıklanmaz https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden puanlarını gösteren sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.





ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?



2017 yılında ALES'in içeriğine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, 2017 öncesinde yapılan ALES sınavlarının 5 yıl boyunca geçerli olacağına dair geçici madde hükmü hakkında yürütmenin durdurulması yönünde karar verildi.

ÖSYM TARAFINDAN YAYIMLANAN 2019 ALES TAKVİMİ

2019 ALES tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi şöyle:

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs’ta açıklanacak.



22 Eylül’de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2’nin sonuçları 17 Ekim’de, 17 Kasım’da düzenlenecek 2019-ALES/3’ün sonuçları da 12 Aralık’ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart’ta, 2019-YDS/2 8 Eylül’de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık’ta yapılacak.

Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınav sorularını ve cevap anahtarlarını ne zaman yayımlacağı ile ilgili ÖSYM'nin sınav takviminde kesin bir tarih bulunmuyor ancak geçmiş sınavlar dikkate alındığında ÖSYM sınavı gerçekleştirdikten sonraen geç 1 hafta içerisinde soruları yayımlıyor.

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