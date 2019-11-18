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ALES soruları ve cevapları yayınladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.İşte cevap anahtarı ve tüm detaylar haberimizde siz okurlarımız için paylaşıyoruz...

ALES soruları ve cevapları yayınladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.İşte cevap anahtarı ve tüm detaylar haberimizde siz okurlarımız için paylaşıyoruz...

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:03
ALES soruları ve cevapları yayınladı!

17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı  (% 10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ales soruları cevapları yayınladı
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