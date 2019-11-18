ALES soruları ve cevapları yayınladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.İşte cevap anahtarı ve tüm detaylar haberimizde siz okurlarımız için paylaşıyoruz...