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ALES Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

ALES Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

20 Kasım 2018 Salı 09:43
ALES Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-ALES/3(Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-ALES/3 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Testi: 19. ve 43. Sorular

Sözel Testi: Bulunmamaktadır 

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YAYIMLANAN ALES SORULARINI VE CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
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ales soruları cevapları yayımlandı
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