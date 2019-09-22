ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adayların katılımı ile birlikte ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar ALES sınavının sonuçlarını bekliyor. 2019 yılı 2. ALES Sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı.

Sınavın tamamlanmasının ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait sonuçlar bekleniyor.

Yüksek öğretim programlarında yüksek lisans ve doktora eğitimine başvuru yapabilmenin önemli kıstaslarından birisi olan ALES Sınavı bir yıl içerisinde iki kez gerçekleştirilmekte olup bu yıl üç kez gerçekleştirildi. Sonuçları üniversitelerin yüksek lisans taban puanı için kullanılmaktadır.

ALES SONUÇLARI 17 EKİM 2019'da..

22 Eylül 2019 tarihinde yapılan ALES sınav sonuçlarının tarihi ÖSYM tarafından belirlendi. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre ALES/2 sınav sonuçları 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açılacak.

Sınavın ardından yüzbinlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirler.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. Not: Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA