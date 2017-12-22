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ALES Sınav Kitapçığı ve Aday Optikleri Erişime açıldı (ÖSYM Aday)

2017 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı sınavına ait sınav kitapçıkları adayların erişimine açıldı.

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ALES Sınav Kitapçığı ve Aday Optikleri Erişime açıldı (ÖSYM Aday)

2017 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı sınavına ait sınav kitapçıkları adayların erişimine açıldı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:03
ALES Sınav Kitapçığı ve Aday Optikleri Erişime açıldı (ÖSYM Aday)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ALES sınav kitapçıklarının yayımlandığı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ALES sınav kitapçıklarının açıklanması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES Sonbahar Dönemi adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 22 Aralık 2017 tarihinde saat 14:00’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüle” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara saygıyla duyurulur. "

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