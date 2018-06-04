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ALES Cevap Kağıtları , Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Son dakika açıklaması: ÖSYM'den yapılan açıklamada ALES sınav soru ve cevapları ile aday cevap kağıtlarının erişime açıldığına yer verildi.

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ALES Cevap Kağıtları , Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Son dakika açıklaması: ÖSYM'den yapılan açıklamada ALES sınav soru ve cevapları ile aday cevap kağıtlarının erişime açıldığına yer verildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:55
ALES Cevap Kağıtları , Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ALES cevap kağıtlarının ve soru ile aday cevaplarının erişime açıldığına yer verildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-ALES İlkbahar Dönemi Cevap Kâğıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES İlkbahar Dönemi) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Haziran 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.06.2018 15:01
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