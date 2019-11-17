ALES 3 soruları ve yorumları! ALES nasıl geçti? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

ALES/3 sınavından çıkan binlerce kişinin aklındaki önemli sorulardan birisi, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak oldu. ALES sonuçları öncesinde ALES soruları ve cevapları ile sınav sonuçları ile ilgili sağlama yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı duyuruya kilitlenecek. Peki, toplam 150 dakika süren ALES/3 sonuçları ve soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, ÖSYM'den alınan bazı detaylar

ALES SORU YORUMLARI

ALES sınavı için soru yorumları şu şekilde;

@saskinkelimeler

Bana da Sokrates gibi aylak aylak dağlarda dolaşıyorsun diyorlar ama ben çıkıp ales sorusu olmuyorum...

@vildankarkis

ALES Türkçe soruları Türkçe sorusu gibi değildi gerçekten neydi o etkisi hala üzerimde. Anlamaya çalışıyorum

@Bilmezsin4

21 gün ekmek alma sorusunda arda Pazartesi’den mi başlıyorduuu ?#ales

@SfkYlmzzz

#ales ekmeği cidden ben yollarım size lütfen zahmet etmeyin Ali, Can, Bora ve Deniz. 21 günü tek tek yazdırdınız bana sözelci olduğumu aşırı belli ettim sağolun

@saskinkelimeler

Sisli havada yüz yirmi km yolu elli dakkada radara yakalanmadan gidene artı on puan verirler mi şuan?

@pamuk_sadi

#ales kolaydı arkadaşlar biraz abartmış.

@majeziketkisii

AA+BB+CC sorusunda tek tek tüm ardışık sayıları yazıp toplayıp 7ye böldükten sonra başarılı bi sayısal olduğuma olan inancımı kaybettim #ales

@AyseDamlacik

O sozel sorularıni neydi ya oyle? Soruyu okuyup şıklara geçince kendimi alzheimer hastası hissettim. Yakin geçmişı geçtim 2sn. öncesini unnutuyorum.Dön başa dön. Yaşasın sayısal dedim biran

@MerveNurSirkeci

Bu kadar #ales benim için yeterli teşekkürler bir daha girmemek dileğiyle...

@aldndmr

Sınavda sevmek zamanını görünce biraz zaman kaybettim ama olsun yine de güzeldi... #ales

@nesrinkeklik

Yumurtaların fiyatını hesaplayamayan da ben fakirim demesin bir zahmet #ales

@burokoli58

Türkçeden sonra; abi masa 5i yarım saat daha uzat #Ales

@kendimeyim

#ales "sevmek zamanı" sorusuna kadar her şey güzeldi.

ALES SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınavının soruları ve cevapları, önceki sınav dönemlerinde sınavın üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte yayımlanmıştı. Bu dönemde de ALES sınav soruları ve cevaplarının 19 Kasım tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önceki dönem ALES sınavı 5 Mayıs'ta yapılmış, sonuçlar 24 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları ise ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

EN AZ 55 PUAN ŞARTI

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES/3 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre zarfında sınava girerse, puanları güncellenebilecek.