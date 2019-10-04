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2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı!

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.İşte detaylar...

2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı!

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.İşte detaylar...

04 Ekim 2019 Cuma 08:38
2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı!

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.İşte detaylar...
 

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI  


2019-ALES/2 Sınav Sonuçları

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2019 ales sınav sonuçları açıklandı
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