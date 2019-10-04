2019-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı!

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.İşte detaylar...



Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2019-ALES/2 Sınav Sonuçları

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